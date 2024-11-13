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В Абхазии до пятницы вводится новый график веерных отключений электричества

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии во избежание полной остановки ИнгурГЭС из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище ужесточили график веерных отключений электричества, сообщила пресс-служба абхазской компании "Черноморэнерго".

График отключения увеличится еще на один час. Так, в Абхазии с 1 ноября ввели веерные отключения электроэнергии из-за энергодефицита - ограничения действуют по четыре часа в сутки: два часа ночью и столько же днем.

В компании сообщили, что изменения затронут территорию от границы с Грузией на реке Ингур до центра Сухума.

Там полагают, что, ориентировочно, новый график веерных отключений электричества продлится до 15 ноября. Относительно ночного графика - он остается без изменений.

Ранее сообщалось, что Абхазия с 1 ноября закупает электроэнергию из России для покрытия дефицита электричества и снабжает этим объемом районы, расположенные на западе республики, где сосредоточены основные курорты республики.

Абхазия
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