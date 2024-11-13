Боррель заявил, что ЕС продолжит помогать Украине и без США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Какие бы условия для военной помощи Украине ни выдвинул избранный президент США Дональд Трамп, Евросоюз должен продолжать поддерживать Киев, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Как реагировать с нашей стороны? Мы просто продолжим выполнять наши обязательства по отношению к Украине и ее народу и будем и дальше поставлять помощь, в которой они нуждаются для обеспечения своей обороны. Это потребует средств", - сказал Боррель, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в дебатах об отношениях ЕС и США в свете американских президентских выборов.

При этом он отметил, что, суммируя все формы помощи Украине, ЕС помогает ей значительно больше, чем США. Но в военном плане американская помощь высока, и "замена Соединенных Штатов потребовала бы огромного финансового и промышленного усилия".

Такая перспектива, по словам главы дипломатии ЕС, возвращает к вопросу, что делать с российскими замороженными активами.

"Мы решили использовать доходы с этих активов, чтобы помочь украинской военной промышленности, но этого больше не будет достаточно. Итак, снова встает этот вопрос: что делать с этими средствами? Не с доходами с активов, а с самими активами", - пояснил Боррель.

При этом он считает, что надо остерегаться такого дипломатического урегулирования конфликта, при котором США и РФ обойдутся без Украины и ЕС.

"Ничего не должно решаться без согласия Киева", - резюмировал глава европейской дипломатии.