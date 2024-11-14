Главы МИД ЕС обсудят 18 ноября предложение приостановить политический диалог с Израилем

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предложит 18 ноября главам МИД стран Евросоюза обсудить возможность приостановки политического диалога с Израилем, заявил пресс-секретарь руководителя европейской дипломатии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Боррель попросит министров высказать мнения об этом предложении.

На ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам Боррель хотел бы обсудить, каково видение государствами-членами ситуации в результате военных действий Израиля в Газе. Его цель в том, чтобы они определили позицию: имеет ли место нарушение прав человека, гуманитарного и международного права. И чтобы решить, какие меры могут быть приняты Евросоюзом в соответствии с выводами международного суда ООН.

Официальный представитель Борреля объяснил, что политическими рамками отношений ЕС с Израилем является соглашение об ассоциации сторон.

"Любое решение относительно изменения политических отношений должно быть принято единогласно. Предложение высокого представителя будет рассмотрено министрами, которые обсудят возможность приостановки политического диалога. То есть это министрам надлежит вынести решение, прийти или нет к согласию. Но это им в понедельник решать", - сказал Стано.