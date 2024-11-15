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В Белом доме считают вероятным наращивание ядерного арсенала США

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В американской администрации полагают, что США следует быть готовыми к увеличению ядерных арсеналов в связи с военным потенциалом РФ, КНР, КНДР, сообщает The Wall Sreet Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"США надо подготовиться к расширению ядерных сил для сдерживания угроз от Китая, России и Северной Кореи, заявляют высокопоставленные сотрудники администрации президента Джо Байдена", - информирует издание.

"Если нынешние негативные тренды продолжатся - Россия говорит "нет" контролю над вооружениями, Китай и Северная Корея наращивают силы, то в будущем может потребоваться увеличить количество развернутого США ядерного оружия. Вопрос в том, можно ли снизить необходимость в этом шаге, если вы добьетесь больше успехов с конвенциональным оружием и более тесным сотрудничеством с союзниками", - заявил один из служащих администрации.

В пятницу в Конгресс должен поступить рассекреченный доклад по ядерному оружию США. Однако, уточняет WSJ, там не будет указаний на то, какие варианты действий рассматривают власти. В документе лишь отмечается необходимость адаптировать американские ядерные силы к политике стран-соперников.

Новые решения в этой сфере предстоит принять грядущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. Издание отмечает, что США, в частности, могут поставить на дежурство больше межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III, увеличить количество ядерного оружия на подводных лодках, развивать проект подлодок с крылатыми ракетами с ядерными боезарядами.

WSJ отмечает, что нынешнюю программу модернизации ядерных сил США составляли в более благоприятной для страны международной обстановке. Однако теперь Вашингтону придется впервые одновременно сдерживать два государства с ядерным оружием - РФ и КНР. Так, по данным разведуправления Минобороны США, если в 2018 году Китай располагал 200 ядерными боеголовками, то к 2030 году их будет свыше 1 тыс., большинство из них будут установлены на системы вооружения, способные достигнуть Соединенных Штатов.

В свою очередь при администрации Байдена США предприняли некоторые шаги по модернизации, но не увеличению ядерных сил: решили поставить на вооружение модификацию ядерных бомб B-61, продлили срок службы стратегических АПЛ типа "Огайо" в связи с задержкой поставок подлодок, которые должны прийти им на смену.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ - договоре между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ.

Позднее и.о. помощника министра обороны США Випин Наранг заявил, что Вашингтон планирует и дальше придерживаться ограничений, прописанных в ДСНВ, при условии, что Россия также будет следовать его условиям.

В октябре 2024 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва будет готова вернуться к изучению вопроса о возобновлении диалога с США по стратегической стабильности в том или ином формате только в случае отказа Вашингтона от линии на нанесение России стратегического поражения.

Владимир Путин Джо Байден Китай США
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