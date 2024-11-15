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Главой Hyundai Motor с 1 января станет Хосе Муньос

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Новым главным исполнительным директором и президентом Hyundai Motor Co. назначен Хосе Муньос, сообщается в пресс-релизе южнокорейского производителя автомобилей.

Муньос в настоящее время занимает пост главного операционного директора Hyundai. Он пришел в компанию в 2019 году.

Муньос вступит в должность 1 января 2025 года и сменит на этом посту Чанга Чжэхуна, который станет вице-председателем группы Hyundai Motor.

Муньос является уроженцем Испании и гражданином США. Ему 59 лет.

Котировки акций Hyundai выросли на 2,2% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя увеличилась на 1,2%, в то время как фондовый индекс Kospi снизился на 9%.

Hyundai Хосе Муньос
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