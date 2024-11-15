РЖД увеличат число скоростных поездов в графике движения на 3 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" 15 декабря с 00.00 по Москве вводит в действие новый 3-летний график движения пассажирских поездов – с 2024 по 2027 годы, сообщает компания.

В прежние годы график движения утверждался на год.

По данным компании, всего в нормативном графике будет предусмотрено курсирование 627 пар пассажирских поездов дальнего следования (одна пара – это поезда "туда" и в обратном направлении), что на 13 пар больше, чем в действующем графике движения.

Также до 410 пар увеличится количество поездов категорий "скорый", "скоростной" и "высокоскоростной", составив 65,4% от общего числа пассажирских поездов (в существующем графике курсируют 405 пар поездов этих категорий).

Новые поезда будут назначены из Москвы в Серов и Краснодар, из Архангельска в Кисловодск, из Пскова в Мурманск, из Барнаула в Иркутск (через Абакан). Кроме того, открыто беспересадочное сообщение из Москвы в Карабулак (через Петровск), а также из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды, из Санкт-Петербурга в Черкесск (через Москву), из Новосибирска через Барнаул в Риддер (Казахстан), а также по другим направлениям.

Для обеспечения спроса на перевозки увеличено количество скоростных поездов (составами "Ласточка") до 3 пар в сутки на направлениях из Москвы в Минск и Кострому. Также увеличено количество поездов, курсирующих двухэтажными составами, из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу и на направлении Москва - Санкт-Петербург.

РЖД сообщают, что после перерыва, связанного с проведением реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, восстановлено прямое сообщение из Ташкента, Бишкека и Караганды в Москву. Поезда будут курсировать два раза в неделю в обе стороны.

Общие размеры пригородного движения составят 4607 пар поездов, что на 22 пары больше, чем в графике движения поездов на 2023-2024 гг. (4585 пар).

Новый график движения будет действовать до 12 декабря 2027 г. При необходимости два раза в год (в марте и октябре) он будет корректироваться.