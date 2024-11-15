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Шольц заявил, что позиция Трампа по Украине содержит больше нюансов, чем принято считать

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у избранного президента США Дональда Трампа не такая очевидная позиция по украинскому конфликту, как считается, сообщают немецкие СМИ.

По словам Шольца, у него сложилось впечатление после разговора с Трампом в конце прошлой недели, что позиция избранного президента США содержит "больше нюансов, чем чаще всего предполагается". При этом он не уточнил, в чем именно заключаются нюансы.

Канцлер ФРГ добавил, что Берлин со своей стороны не согласится на "мир путем неравноправного договора".

В минувшее воскресенье Шольц и Трамп провели телефонный разговор. По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Шольц и Трамп согласились, что будут сотрудничать в деле обеспечения мира в Европе.

Олаф Шольц Дональд Трамп
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