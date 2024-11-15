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Ле Пен обвинила французскую прокуратуру в стремлении разрушить ее политическую карьеру

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в пятницу раскритиковала действия французской прокуратуры, потребовавшей для нее сурового наказания в рамках дела о хищении средств Европарламента.

"Мы не нарушали ни законы Франции, ни правила Европейского парламента", - сказала она в эфире телеканала TF1.

"Прокуратура дошла до того, что требует моей политической смерти", - добавила она.

По словам Ле Пен, наказания, которых добивается для нее прокуратура - "возмутительны и чрезмерны".

Ранее на этой неделе французская прокуратура потребовала приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы по делу о хищении средств Европарламента.

При этом сторона обвинения просит, чтобы три года из этого срока Ле Пен отбыла условно, оставшиеся два - с разрешением заменить тюремное заключение на ношение электронного браслета, либо на иные менее жесткие варианты ограничения свободы.

Кроме того, прокуратура требует, чтобы Ле Пен выплатила штраф в размере 300 тыс. евро. Наконец, прокуроры считают, что Ле Пен нужно запретить на пять лет участие в выборах. В случае, если это требование будет удовлетворено судом, она, в частности, не сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года.

В конце сентября в Париже начались слушания по делу, в рамках которого Ле Пен обвиняют в отмывании средств Европарламента путем фиктивного трудоустройства сотрудников.

Французские СМИ отмечают, что дело связано с выплатой в период с 2004 по 2016 год зарплат сотрудникам "Национального фронта" (с 2018 года - "Национальное объединение") за работу в партии из средств Европарламента, что противоречит уставу ЕП.

Марин Ле Пен Европарламент Париж
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