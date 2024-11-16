Что случилось этой ночью: суббота, 16 ноября

На шахте в Кузбассе обрушилась кровля, Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома, президент Абхазии заявил, что не уйдет в отставку

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На шахте "Таштагольская" в Кемеровской области обрушилась кровля, под завалами оказался один человек. 182 шахтера вышли на поверхность. СК возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности". По данным прокуратуры Кемеровской области, кровля на шахте "Таштагольская" обрушилась после подземного толчка магнитудой 5,4. Ее работа временно приостановлена.

- Пожарные полностью потушили возгорание в приюте для пострадавших от домашнего насилия женщин в подмосковном Одинцово. Площадь пожара составила 300 кв. м. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя. Возбуждено уголовное дело.

- Дональд Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Левитт. В ходе его предвыборной кампании она отвечала за связи с прессой, а также была помощником пресс-секретаря во время первого президентского срока Трампа.

- Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не собирается подавать в отставку. "Прошу не поддаваться на провокации, я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде", - подчеркнул он. В субботу утром Бжания намерен встретиться с населением в школе родного села Тамыш в Очамчирском районе для обсуждения ситуации в стране.

- Министр обороны США Ллойд Остин представил Конгрессу доклад об обновленной стратегии использования ядерного оружия. В нем отмечается, что США будут соблюдать основные положения ДСНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией – ИФ), пока их соблюдает Россия.

- В ночь на субботу российские военные нейтрализовали 34 украинских беспилотника над Курской, Брянской, Белгородской, Калужской областями и Крымом. В частности, один БПЛА взорвался на окраине города Людиново, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. В результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах.