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Тайфун "Ман-Йи" обрушился на север Филиппин

Тайфун "Ман-Йи" обрушился на север Филиппин
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Тайфун "Ман-Йи" в ночь на воскресенье достиг филиппинской островной провинции Катандуанес, движется на северо-запад через Лусон - самый населенный остров c, сообщает Associated Press (AP).

Из-за ненастья без электроснабжения осталась вся провинция Катандуанес. Половина из 80 тыс. ее населения укрылась в убежищах. Спасательные бригады проверяют, какой ущерб нанес "Ман-Йи" вдобавок к предыдущим штормам: он стал шестым, с которым приходится иметь дело Филиппинам менее чем за месяц. Однако информация о пострадавших не поступала.

Скорость ветра "Ман-Йи" достигала 195 км/ч с порывами до 240 км/ч. В экстренных службах отмечали, что тайфун принес немного дождя. Ожидается, что стихия не затронет напрямую столичный район Манилы, но и здесь действует предупреждение о погодной опасности. Также метеорологи предупреждают об опасности сильных приливных волн.

Властям приходилось временно прерывать работу двух международных и 26 аэропортов внутренних линий, паромные переправы между островами архипелага и доставку грузов.

Всего из-за "Ман-Йи" и еще двух предыдущих штормов в убежища перешли свыше 750 тыс. человек.

AP напоминает, что Филиппины переживают редкое явление - идущие друг за другом штормы и тайфуны. За три недели в стране погибли более 160 человек. 9 млн жителей оказались затронуты ненастьем, нанесен ущерб инфраструктуре, жилому фонду и сельскохозяйственным угодьям. Филиппинам, возможно, придется прибегнуть к импорту риса - основной продовольственной культуры страны. На экстренном совещании президент Филиппин Маркос-младший призывал кабмин и местные власти готовится к худшему сценарию развития событий.

Всего, отмечает AP, в год Филиппинам приходится выдерживать около 20 штормов и тайфунов.

Филиппины Манила Ман-Йи
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