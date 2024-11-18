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Пропавших без вести из-за тайфуна "Ман-Йи" ищут на Филиппинах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели на Филиппинах проводят операцию по поиску пропавших без вести из-за тайфуна "Ман-Йи", который прошtлся по Лусону - самому населенному острову страны, сообщает в понедельник Associated Press.

В частности, спасательные службы продолжают поиски семейной пары и ее ребенка в провинции Нуэва-Эсиха.

В провинции Северный Камаринес погибли два человека. Пока выясняют, связана ли их гибель с тайфуном.

Ранее сообщалось, что вся провинция Катандуанес осталась без электроснабжения из-за стихийного бедствия. Половина из 80 тыс. ее населения укрылась в убежищах.

Тайфун "Ман-Йи" достиг провинции Катандуанес в ночь на воскресенье. Скорость ветра в зоне действия тайфуна на тот момент составляла 195 км/ч. Отдельные порывы ветра достигали 240 км/ч.

"Ман-Йи" стал шестым тайфуном на Филиппинах менее чем за месяц. За три недели в стране погибли более 160 человек.

Филиппины
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