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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в акватории Филиппинского моря у берегов японского острова Танегасима (префектура Кагосима), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 15:16 мск в воскресенье, эпицентр находился в 254 км южнее города Каноя на острове Кюсю.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 8 км.

Япония Филиппинское море остров Танегасима
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