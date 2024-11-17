Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в акватории Филиппинского моря у берегов японского острова Танегасима (префектура Кагосима), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 15:16 мск в воскресенье, эпицентр находился в 254 км южнее города Каноя на острове Кюсю.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 8 км.