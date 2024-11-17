Поиск

Абхазская оппозиция готова на компромисс в случае ухода правительства в отставку

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, выступая перед сторонниками у парламента Абхазии, заявил о согласии оппозиции пойти на компромисс на переговорах по урегулированию ситуации в республике на определенных условиях.

"Если президент выполняет свое обещание и уходит в отставку, то мы соглашаемся, что его обязанности будет выполнять до новых выборов действующий вице-президент. Но при условии, что правительство уходит в отставку в полном составе и на должность премьер-министра будет назначен представитель оппозиционных сил" - сказал Ардзинба, добавив, что "таким образом мы исключаем возможность использования административного ресурса в период предстоящих выборов президента".

По его словам, с такими предложениями к президенту Абхазии Аслану Бжания выехала группа переговорщиков из числа депутатов народного собрания и общественной палаты.

Абхазия Абхазское народное движение Адгур Ардзинба правительство Аслан Бжания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS

Что произошло за день: воскресенье, 17 ноября

В Тбилиси оппозиция начала акции протеста против итогов выборов в парламент Грузии

В Тбилиси оппозиция начала акции протеста против итогов выборов в парламент Грузии

Демократы в Конгрессе пообещали не допустить утверждения кандидатов в администрацию Трампа

Партия "Союз 90/Зеленые" выдвинула Хабека кандидатом в канцлеры ФРГ

В Абхазии оппозиция начала разбирать ограду вокруг правительственных зданий

Абхазская оппозиция намерена формировать временный кабмин, если президент не подаст в отставку

Абхазская оппозиция намерена формировать временный кабмин, если президент не подаст в отставку

В Минюсте США и ФБР готовятся к возможному уголовному преследованию на фоне победы Трампа

В Минюсте США и ФБР готовятся к возможному уголовному преследованию на фоне победы Трампа

Песков отметил, что Украина для США является инструментом в борьбе с Россией

Бжания заявил о готовности баллотироваться на внеочередных выборах главы Абхазии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });