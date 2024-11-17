Абхазская оппозиция готова на компромисс в случае ухода правительства в отставку

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, выступая перед сторонниками у парламента Абхазии, заявил о согласии оппозиции пойти на компромисс на переговорах по урегулированию ситуации в республике на определенных условиях.

"Если президент выполняет свое обещание и уходит в отставку, то мы соглашаемся, что его обязанности будет выполнять до новых выборов действующий вице-президент. Но при условии, что правительство уходит в отставку в полном составе и на должность премьер-министра будет назначен представитель оппозиционных сил" - сказал Ардзинба, добавив, что "таким образом мы исключаем возможность использования административного ресурса в период предстоящих выборов президента".

По его словам, с такими предложениями к президенту Абхазии Аслану Бжания выехала группа переговорщиков из числа депутатов народного собрания и общественной палаты.