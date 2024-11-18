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Рост ВВП Таиланда в III квартале ускорился до максимума за два года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Таиланда в третьем квартале увеличилась на максимальные за два года 3% относительно того же периода прошлого года. Об этом говорится в отчете министерства экономики и социального развития страны.

Таким образом, темпы подъема повысились по сравнению с пересмотренными вниз 2,2% во втором квартале.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение ВВП в июле-сентябре на 2,6%.

Потребительские расходы повысились на 3,4% (+4,9% в апреле-июне), капиталовложения бизнеса - на 5,2% (-6,1%), государственные расходы - на 6,3% (+0,3%).

Экспорт вырос на 10,5% (+4,7% во втором квартале), импорт - на 9,6% (+1,3%).

Сфера услуг в третьем квартале увеличилась на 4,1% (+3%), промышленность - на 1,2% (+1,9%). В сельскохозяйственной отрасли отмечено снижение на 0,5% (-1,9%).

Рост ВВП Таиланда в июле-сентябре относительно предыдущих трех месяцев составил 1,2%. Во втором квартале этот показатель поднялся на 0,8%.

Министерство теперь прогнозирует повышение экономики в 2024 году на 2,6% против ожидавшихся ранее 2,3-2,8%.

Таиланд
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