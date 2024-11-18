Кобахидзе ждет плюсов для Грузии в ослаблении радикальной оппозиции

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании правительства, что радикальная оппозиция находится в тяжелом состоянии, которое с каждым днем углубляется, и выразил надежду, что это благоприятно отразится на дальнейшем развитии страны.

"Важно, чтобы процесс ослабления радикальной оппозиции продолжился для беспрепятственного развития страны. Сегодня эти четыре радикальные партии, а по сути одна политическая сила обратилась к Евросоюзу с конкретными требованиями по приостановке процесса евроинтеграции Грузии, прекращения любых коммуникаций с представителями грузинских властей и остановки финансовой помощи нашей стране", - сказал он.

По его словам, подобными требованиями оппозиция проявляет свое лицо враждебной силы.

На первом заседании парламента нового созыва депутатам будет представлен состав правительства.