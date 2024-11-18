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В Иране заявили, что его отношение к США будет зависеть от политики администрации Трампа

В Иране заявили, что его отношение к США будет зависеть от политики администрации Трампа
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Иран готов к переговорам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, однако не пойдет на уступки в случае оказания дальнейшего санкционного давления, заявил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

"Что касается переговоров, мы должны последить за дальнейшей политикой США и действовать соответствующе. Сейчас ключевым вопросом является то, какой подход к Ирану, ядерному вопросу, безопасности в регионе и Ближнему Востоку изберет новая администрация", - заявил он.

По его словам, Тегеран готов к переговорам, но если Вашингтон решит оказать "максимальное давление" на страну, то он не добьется уступок.

"Мы продолжим обходить санкции, диверсифицировать наших торговых партнеров и укреплять отношения со странами в регионе, чтобы поддерживать покой", - подчеркнул Тахт-Раванчи.

При этом он считает, что, если Трамп вновь попытается вводить жесткие санкции в отношении иранской нефти, ему не удастся добиться желаемого эффекта, так как "сегодня ни одна страна в мире не может диктовать условия международному сообществу".

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Тахт-Раванчи также заявил, что, по мнению Тегерана, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли в годы первого президентства Трампа, может снова оказаться актуальным. Однако, по словам дипломата, документ должен быть обновлен, чтобы отразить текущие реалии. Он отметил, что, если "другие участники вернутся к своим обязательствам" в рамках СВПД, то Иран будет готов сделать то же самое.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения. Действующий президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД.

В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан не исключал возможности возобновления СВПД, если партнеры также будут следовать принципам этого соглашения.

Иран США Дональд Трамп
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