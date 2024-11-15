Гендиректор МАГАТЭ посетил объекты по обогащению урана в Иране

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в Иран посетил два объекта, на которых осуществляется обогащение урана, сообщает агентство Mehr.

Гросси побывал на заводах в Фордо и Натанце в сопровождении иранских чиновников.

14 ноября глава МАГАТЭ провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Пезешкиан отметил желание Тегерана урегулировать разногласия с агентством в отношении иранской ядерной программы. Кроме того, иранский президент вновь подчеркнул, что Иран "не пытался и не будет пытаться создать ядерное оружие".

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения. Действующий президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД.

В сентябре Пезешкиан не исключал возможности возобновления СВПД, если партнеры также будут следовать принципам этого соглашения.