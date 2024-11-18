Акции Tesla прибавляют 6,7% на сообщениях о планах смягчения правил для автономных авто

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Акции Tesla Inc. прибавляют в цене 6,7% в ходе предварительных торгов в понедельник на сообщениях СМИ, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может смягчить регулирование сферы самоуправляемых автомобилей.

Создание регулятивной структуры для этой сферы станет одним из приоритетов министерства транспорта США после вступления Трампа в должность президента, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В действующих федеральных правилах предусмотрены серьезные препятствия для вывода на рынок автомобилей без руля или педалей, которые, в частности, планирует производить Tesla.

В октябре глава Tesla Илон Маск заявил, что компания планирует начать массовое производство роботакси Cybercab без водительских средств управления в 2026 году.

Маск стал крупным донором президентской кампании Трампа и принимает активное участие в работе переходной команды.

Пересмотр регулятивной структуры для сферы самоуправляемых автомобилей "станет важным шагом к смягчению правил для этого сектора в США и серьезным фактором поддержки для концепции Tesla в сфере автономного вождения и ИИ в 2025 году", отмечает аналитик Wedbush Дэн Айвз, слова которого приводит Market Watch.

Эксперт полагает, что потенциал разработок в сфере ИИ и автономного вождения лишь для Tesla составляет порядка $1 трлн. Он подтвердил прогнозную цену акций компании на уровне $400. Бумаги Tesla в понедельник торгуются на уровне $341,7, с начала текущего года их стоимость выросла на 29%.

Стоимость акций Alphabet Inc., которой принадлежит разработчик самоуправляемых автомобилей Waymo, увеличилась на 0,5%.