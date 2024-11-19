Глава израильской службы безопасности посетил Турцию с целью возобновления переговоров по Газе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава Службы общей безопасности Израиля ("Шин Бет") Ронен Бар в минувшие выходные приезжал в Турцию, где обсудил возможные переговоры о прекращении огня в секторе Газа, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на информацию израильского портала Walla.

Источники портала сообщили, что в Турции Бар провел переговоры с главой турецкой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном, они "обсудили усилия по возобновлению переговоров о прекращении огня в Газе, возвращению заложников и возможности получения турецкой помощи".

Газета, ссылаясь на арабского чиновника, пишет, что в настоящее время в Турции находятся высокопоставленные деятели ХАМАС.

Ранее МИД Катара, который выступает посредником на переговорах, сообщил об их приостановке из-за нежелания сторон прийти к соглашению.