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Глава израильской службы безопасности посетил Турцию с целью возобновления переговоров по Газе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава Службы общей безопасности Израиля ("Шин Бет") Ронен Бар в минувшие выходные приезжал в Турцию, где обсудил возможные переговоры о прекращении огня в секторе Газа, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на информацию израильского портала Walla.

Источники портала сообщили, что в Турции Бар провел переговоры с главой турецкой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном, они "обсудили усилия по возобновлению переговоров о прекращении огня в Газе, возвращению заложников и возможности получения турецкой помощи".

Газета, ссылаясь на арабского чиновника, пишет, что в настоящее время в Турции находятся высокопоставленные деятели ХАМАС.

Ранее МИД Катара, который выступает посредником на переговорах, сообщил об их приостановке из-за нежелания сторон прийти к соглашению.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Газа Катар Израиль
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