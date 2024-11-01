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ХАМАС отверг предложение посредников о перемирии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Радикальная палестинская группировка ХАМАС отвергла переданное египетскими и катарскими посредниками предложение о заключении с Израилем соглашения о временном прекращении огня.

"Это предложение не отвечают потребностям нашего народа в безопасности, стабильности, помощи и восстановлении", - говорится в распространенном в пятницу заявлении ХАМАС, которое цитируют израильские СМИ.

По данным израильских СМИ, посредники предложили заключить соглашение о временном прекращении огня "на определенное количество дней", в ходе которого будет произведен "частичный обмен пленными" и увеличено количество грузовиков с гуманитарной помощью.

"Переданные нам предложения не включают окончательное прекращение агрессии, вывод всех оккупационных сил из сектора Газы, возвращение перемещенных лиц и снятие блокады", - подчеркивается в заявлении ХАМАС.

Группировка требует полного и безусловного открытия контрольно-пропускных пунктов в обычном режиме, прежде всего КПП "Рафах" на границе с Египтом, и отказа Израиля от попыток сохранить контроль над КПП.

ХАМАС заявил о необходимости полного обеспечения потребностей жителей Газы в продуктах питания, жилье, лекарствах, а также серьезного обмена, в рамках которого Израиль должен "прекратить несправедливое содержание под стражей наших героических заключенных".

Группировка заявила, что открыта "для любых переговоров с целью достижения вышеперечисленных целей".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, убив более 1,2 тыс. человек и захватив свыше 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

На протяжении многих месяцев посредники из Египта, Катара и США пытаются добиться прекращения конфликта, который уже унес жизни 20 с лишним тысяч человек, но эти усилия пока не принесли результата.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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