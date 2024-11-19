Глава Минприроды РФ встретился с Ким Чен Ыном

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов провели встречу в Пхеньяне, на которой обсудили работу межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и КНДР, говорится в сообщении Минприроды России.

"Лидер Корейской Народно-Демократической Республики и министр природных ресурсов и экологии России обсудили успехи межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству наших стран", - говорится в сообщении.

Встреча прошла накануне.

Российская делегация во главе с Козловым прибыла в Пхеньян 17 ноября, где 18 ноября стартовали переговоры межправкомиссии.

Глава Минприроды возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР с 2018 года. Сопредседателем комиссии со стороны КНДР является министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.