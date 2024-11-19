Госдеп заявил, что США ослабляют ограничения по оружию для Украины, чтобы расширить ее возможности по обороне

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Власти США нацелены на то, чтобы Украина, применяя американское оружие, получала больше возможностей для обороны, заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

"То оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей для обороны", - заявил он в опубликованном во вторник интервью бразильской газете Globo. При этом Николс не стал уточнять, о каких именно разрешениях он в данном случае говорит.

Так дипломат прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что Байден разрешил Украине наносить удары американскими баллистическими ракетами вглубь территории РФ.

В минувшее воскресенье The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России заявил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Власти США не делали заявлений, в которых однозначно подтверждали бы снятие ограничений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.