Поиск

Мишустин вручит госнаграды в области транспортной науки и техники

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в среду, 20 ноября выступит на пленарном заседании "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" XVIII Международного форума "Транспорт России", сообщает пресс-служба правительства.

Также Мишустин вручит государственные награды и премии правительства в области транспортной науки и техники имени В.Н.Образцова.

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и министр транспорта Роман Старовойт, информирует пресс-служба.

Марат Хуснуллин Михаил Мишустин Роман Старовойт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МКС уклонилась от космического мусора

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца
Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Госдеп заявил, что США ослабляют ограничения по оружию для Украины, чтобы расширить ее возможности по обороне

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });