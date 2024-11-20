Мишустин вручит госнаграды в области транспортной науки и техники

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в среду, 20 ноября выступит на пленарном заседании "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" XVIII Международного форума "Транспорт России", сообщает пресс-служба правительства.

Также Мишустин вручит государственные награды и премии правительства в области транспортной науки и техники имени В.Н.Образцова.

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и министр транспорта Роман Старовойт, информирует пресс-служба.