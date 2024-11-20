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Лукашенко помиловал 32 осужденных за экстремизм

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президентом Белоруссии Александром Лукашенко помилованы более 30 человек, осужденных за совершение экстремистских преступлений. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого" в среду.

"Президентом помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений. Это 8 женщин и 24 мужчины", - сообщил телеграм-канал.

"Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании. 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, из них двое – многодетные. 9 помилованных – старше 50 лет", - говорится в сообщении.

7 ноября президент Белоруссии помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности, в сентябре – 67, в августе – 30.

В конце октября Лукашенко заявил, что возглавляемая Генпрокурором республики комиссия займется вопросами помилования осужденных за преступления экстремистской направленности. Также он заявил о готовности рассмотреть ходатайство о помиловании Марии Колесниковой (возглавляла штаб Виктора Бабарико в ходе президентской кампании в Белоруссии 2020 года. После ареста Бабарико стала представителем объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской).

Белоруссия
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