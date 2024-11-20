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США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - США применили право вето и заблокировали принятие проекта резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа.

На заседании СБ ООН 14 членов Совета проголосовали "за" принятие проекта резолюции, один - "против".

"Мы не могли поддержать безоговорочное прекращение огня, которое не привело бы к освобождению заложников", - подчеркнул зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.

Вуд добавил, что, по мнению США, принятие данной резолюции "отправило бы опасный сигнал группировке ХАМАС о том, что им не нужно возвращаться за стол переговоров".

Проект резолюции представили 10 непостоянных членов СБ ООН. Проект призывал к "немедленному, безоговорочному и постоянному прекращению огня" между Израилем и ХАМАС. В проекте отдельным пунктом звучал призыв к "немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников".

США неоднократно заявляли, что необходимо принять резолюцию, согласно которой освобождение заложников осуществлялось бы в рамках прекращения огня.

Проект резолюции вызвал критику со стороны Израиля. Посол Израиля в ООН Дани Данон назвал проект "позорным" и заявил, что Израиль "не может позволить ООН связывать ему руки, препятствуя защите его граждан".

"Мы не прекратим боевые действия, пока не вернем всех похищенных мужчин и женщин домой", - добавил Данон.

США ООН СБ ООН сектор Газа
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