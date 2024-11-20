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Сотрудники посольства США не покинули Украину после приостановки работы дипмиссии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства США в Киеве не покинули Украину, этого не требуется, несмотря на временную приостановку работы дипмиссии, заявил в среду на брифинге представитель госдепа Мэтью Миллер.

"Никто не покинул Украину из-за временной приостановки работы посольства", - отметил Миллер.

По словам представителя госдепа, временное закрытие посольства США в Киеве обусловлено "возможной угрозой значительного удара по Киеву".

"Мы ожидаем, что посольство возобновит работу в обычном режиме завтра", - добавил Миллер.

Ранее власти США объявили о решении закрыть до конца среды американское посольство в Киеве.

В Кремле не стали комментировать решение США закрыть в среду посольство в Киеве из-за получения информации о возможности серьезной воздушной атаки.

"Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию. Все-таки это касается непосредственно хода специальной военной операции. И это вопрос, который относится исключительно к прерогативе министерства обороны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

США Украина
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