Португалия и Канада приостановили работу посольства на Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ряд стран ЕС, Канада и США приостановили работу посольств на Украине. В числе стран ЕС – Португалия, ее министерство иностранных дел в среду объявило о временном закрытии посольства страны на Украине, сообщает ЭФЭ.

"Португалия с четверга временно закроет посольство в Киеве вслед за некоторыми другими странами, в частности Испанией и США", - сообщает агентство со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Португалии.

О причинах этих мер португальский МИД не сообщил. По словам главы министерства Паулу Ранжела, посольство не будет работать всего несколько дней.

Между тем пресс-секретарь руководителя европейской дипломатии Петер Стано сообщил на брифинге: "Мы не комментируем мер предосторожности, предпринимаемых на месте посольствами. Это действия, входящие в национальную компетенцию государств-членов ЕС. Они принимают такие решения на основе информации, которой располагают на местах".

"Мы, с нашей стороны, не давали никаких указаний относительно мер предосторожности. В любом случае мы вполне осознаем условия на Украине, которые чреваты рисками. Мы знаем, в какой среде мы действуем, и делегация (постпредство - ИФ) ЕС готова работать в складывающихся условиях", - добавил он.

Правительство Канады в сообщении, опубликованном в среду на его официальном сайте, также объявило о временной приостановке работы канадского посольства в Киеве.

"Посольство Канады в Киеве временно приостановило предоставление услуг в связи с ситуацией в сфере безопасности", - говорится в коммюнике канадского правительства.

Накануне посольство США в Киеве объявило о временном закрытии в связи с получением "специфической информации". Несколькими часами позже Испания, Греция и Италия объявили об аналогичных мерах.