Парламент Австралии обсудит запрет соцсетей для пользователей младше 16 лет

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр по вопросам связи Австралии Мишель Роуланд в четверг вынесла на рассмотрение парламента поправку к закону о безопасности в интернете, предусматривающую запрет на использование соцсетей молодыми людьми младше 16 лет, сообщает CNN.

По словам Роуланд, такая реформа направлена на то, чтобы "защитить молодых людей, и на то, чтобы родители знали, что мы их поддерживаем".

"В конечном счете, речь идет о поддержке более безопасной и здоровой среды для молодых австралийцев", - сказала министр.

Запрет предполагает, что дети и подростки возрастом до 16 лет не смогут пользоваться такими соцсетями, как, например, TikTok, X и Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной).

Согласно предложению правительства, если будет обнаружено, что соцсеть не предприняла "разумные шаги, чтобы не допустить того, что лица, в отношении которых действуют возрастные ограничения, имеют аккаунты", то ей придется заплатить штраф размером до 50 млн австралийских долларов ($33 млн).

Если поправку одобрят, то она вступит в силу в следующем году.

Западные СМИ отмечают, что Австралия таким образом может стать первой страной в мире с подобным ограничением на соцсети для несовершеннолетних.