Главы ФБР и министерства внутренней безопасности отказались от публичных слушаний в Сенате

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Директор ФБР Кристофер Рэй и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отклонили приглашение явиться в четверг в Сенат на публичные слушания по теме глобальных угроз в адрес США, передает Associated Press (AP).

"Выбор не участвовать в публичных слушаниях по вопросу того, как ведомства реагируют на широкий круг угроз, лишает американцев важнейшей информации и возможности обеспечить подотчетность федеральной администрации в отношении того, что оно делает для безопасности американцев", - заявил председатель комитета Сената по внутренней безопасности и государственным делам Гэри Питерс.

Он пояснил, что это первый подобный случай за последние 15 лет.

При этом запланированные на среду слушания в комитете Палаты представителей по внутренней безопасности также оказались отложены.

В свою очередь министерство внутренней безопасности обнародовало заявление, согласно которому это ведомство и ФБР предлагают провести встречу с сенаторами в закрытом формате. В министерстве напомнили о том, что ранее обнародовали большой массив рассекреченных данных.

AP напоминает, что слушания должны были пройти на фоне передачи власти США после победы на президентских выборах Дональда Трампа. Ранее поступала информация о его желании отправить в отставку главу ФБР Рэя. Также Трамп выдвинул Кристи Ноэм на пост главы министерства внутренней безопасности.