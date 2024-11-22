Лавров примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии в Бресте

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября будет находиться в Бресте, где примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что "такие заседания проводятся ежегодно, начиная с 2000 года".

"В рамках предстоящего мероприятия будет продолжена координация подходов к сотрудничеству со странами мирового большинства, многосторонних форматов с упором на ШОС, БРИКС, а также совместных усилий по противодействию судебно-правовой и санкционной агрессии коллективного запада", - сказала Захарова.

Она сообщила, что по итогам планируется принять соответствующее постановление, утвердить план межмидовских консультаций на 2025 год.

"Также планируется подписание министрами совместного заявления по общему видению евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. А также двусторонняя декларация о повышении роли международного права и о руководящих принципах, касающихся квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных путей и средств противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий таких мер", - отметила Захарова.

Она отметила, что "особое внимание будет уделено тематике дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, включая подготовку намеченного на начало декабря текущего года заседания Высшего государственного совета союзного государства".