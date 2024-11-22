ВВП Германии в III квартале вырос на 0,1%, хуже прогноза

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Германии в третьем квартале 2024 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего окончательные данные.

Предварительная оценка указывала на рост на 0,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали ее пересмотра.

Во втором квартале экономика ФРГ сократилась на 0,3%.

ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,3% в годовом выражении с поправкой на число рабочих дней. Предварительно сообщалось о его снижении на 0,2%, и аналитики не ожидали пересмотра этих данных.

Потребительские расходы в ФРГ в июле-сентябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, государственные расходы выросли на 0,4%, а валовые вложения в основной капитал уменьшились на 0,1%.

Экспорт сократился на 1,9% в поквартальном выражении, импорт вырос на 0,2%.