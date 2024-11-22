Поиск

ВВП Германии в III квартале вырос на 0,1%, хуже прогноза

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Германии в третьем квартале 2024 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего окончательные данные.

Предварительная оценка указывала на рост на 0,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали ее пересмотра.

Во втором квартале экономика ФРГ сократилась на 0,3%.

ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,3% в годовом выражении с поправкой на число рабочих дней. Предварительно сообщалось о его снижении на 0,2%, и аналитики не ожидали пересмотра этих данных.

Потребительские расходы в ФРГ в июле-сентябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, государственные расходы выросли на 0,4%, а валовые вложения в основной капитал уменьшились на 0,1%.

Экспорт сократился на 1,9% в поквартальном выражении, импорт вырос на 0,2%.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

WSJ сообщила об интересе американского инвестора к покупке "Северного потока 2"

Минск вновь повысил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Минск вновь повысил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Глава Минобороны РФ заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января

В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января

Что случилось этой ночью: 22 ноября, пятница

Президент Казахстана поручил усилить меры безопасности из-за эскалации вокруг Украины

Президент Казахстана поручил усилить меры безопасности из-за эскалации вокруг Украины

Трамп выдвинул бывшего прокурора Флориды на пост главы Минюста и генпрокурора США

Трамп выдвинул бывшего прокурора Флориды на пост главы Минюста и генпрокурора США

США заранее получили от РФ информацию о запуске ракеты "Орешник"

США заранее получили от РФ информацию о запуске ракеты "Орешник"

США не намерены вносить изменения в свою ядерную доктрину

Военная операция на Украине

США провели консультации с Украиной перед запуском РФ ракеты "Орешник"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });