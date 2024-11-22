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Президент Киргизии запретил электронные сигареты

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому с 1 июля 2025 года в стране вводится запрет на ввоз, продажу и курение электронных сигарет, сообщила пресс-служба киргизского лидера в пятницу.

"Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты здоровья граждан (в закон Кыргызской Республики "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля", кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, уголовный кодекс Кыргызской Республики, уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)", - говорится в сообщении. В частности, в Киргизии вводится запрет на ввоз, продажу и курение электронных сигарет с 1 июля следующего года.

Согласно закону, за курение электронных сигарет будет грозить штраф для физических лиц - 10 тысяч сомов ($115), для юрлиц - 60 тысяч сомов ($690). Штраф за продажу электронных сигарет составит 20 тысяч сомов ($230), для юрлиц - 65 тысяч сомов ($750).

Кроме того, за незаконный ввоз электронных сигарет законом предусматриваются исправительные работы или штраф в размере 100-120 тысяч сомов (до $1 380). В случае ввоза электронных сигарет в крупном или особо крупном размере, предусматривается штраф до 200 тысяч сомов ($2 300) или лишение свободы сроком от одного года до двух лет.

Садыр Жапаров Киргизия
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