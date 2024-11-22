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Китай снизил импорт пива из РФ на 19,5%, нарастил поставки в Россию почти вдвое

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Китай за десять месяцев этого года импортировал из РФ пива на $13,6 млн, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $16,9 млн). В то же время поставки китайского пива в РФ за этот период выросли почти в два раза, до $25,6 млн с $13,6 млн, сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В октябре поставки российского пива в Китай снизились до $1,3 млн с $1,5 млн в том же месяце прошлого года. В сентябре они составили $1,38 млн.

Китай же нарастил экспорта пива в РФ в октябре более чем в три раза, до $3,8 млн с $1,2 млн годом ранее.

В январе-октябре Китай закупал пиво в 65 странах. Наиболее крупным поставщиком была Германия (на $90,8 млн). Затем следуют Нидерланды (на $82,9 млн), Бельгия (на $45,4 млн), Испания (на $38,2 млн).

Как сообщалось, Китай назван одним из перспективных рынков для поставок российского пива в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Согласно оценкам центра, поставки пива из РФ в Китай в 2026 году могут достичь 46,8 тыс. тонн на $31,7 млн против 31,2 тыс. тонн на $15,8 млн в 2023 году. В результате доля российского пива в стоимости китайского импорта этого напитка увеличится до 5,3% с 2,7% соответственно. Китай в 2023 году импортировал 422,5 тыс. тонн пива на $578,3 млн.

По данным "Агроэкспорта" в 2023 году РФ экспортировала пива на $160 млн. Российская продукция поставлялась в 39 стран.

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