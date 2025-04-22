Китай в I квартале увеличил поставки пива в РФ в 1,6 раза

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китай в первом квартале этого года экспортировал в РФ пива на $7,132 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $4,435 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В марте поставки выросли до $3,244 млн с $2,395 млн годом ранее.

Всего в первом квартале Китай экспортировал пиво в 89 стран, импортировал - из 52, в том числе из России.

В первом квартале импорт пива из РФ составил $3,513 млн, что почти на 46% больше, чем год назад (на $2,408 млн). В марте поставки выросли до $1,679 млн с $982,4 тыс. годом ранее.

В числе ведущих экспортеров пива в Китай в первом квартале - Германия (на $23,258 млн), Нидерланды (на $11,799 млн), Бельгия (на $11,239 млн), Испания (на $10,028 млн). Из азиатских стран больше всего пива в КНР поставила Япония - на $5,276 млн.

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из РФ пива на $17,3 млн, что на 14,4% меньше, чем в 2023 году (на $20,2 млн). В то же время поставки китайского пива в РФ выросли в 1,9 раза, до $29,96 млн с $16,11 млн.

В обзоре, подготовленном федеральным центром "Агроэкспорт" в прошлом году, Китай назван одним из перспективных рынков для поставок российского пива. Согласно оценкам центра, экспорт пива из РФ в КНР в 2026 году может достичь $31,7 млн.