Киберкомандование США заявило, что китайские хакеры изучают американскую инфраструктуру

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Китайские хакеры работают над доступом к важнейшим объектам американской инфраструктуры на случай возникновения крупного кризиса между Пекином и Вашингтоном, заявила в пятницу исполнительный директор Киберкомандования США Морган Адамски.

"Цель связанных с Китаем киберопераций - получить преимущество при возникновении масштабного кризиса или конфликта с США", - приводят западные СМИ ее слова на конференции по кибербезопасности Cyberwarcon в Арлингтоне (штат Виргиния).

Накануне сенатор-демократ Марк Уорнер утверждал, что телекоммуникационные фирмы США подверглись беспрецедентной в истории страны хакерской атаке, связанной с Китаем. СМИ напоминают, что по версии ФБР, речь идет о хакерской группе Salt Typhoon, которой удалось завладеть записями телефонных разговоров, проникнуть в сети связи обоих избирательных штабов кандидатов в президенты США еще до выборов 5 ноября, получить доступ к информации в сфере телекоммуникаций, собранной по запросам американских правоохранительных органов.

В конце января директор ФБР Кристофер Рей отмечал в заявлении для спецкомитета Палаты представителей Конгресса США, что работающие на правительство КНР хакеры проводят кибератаки на американские системы водоочистных сооружений, электросети, транспортные сети с целью получить контроль над ними.

Китайские СМИ ранее сообщали, что между Китаем и западными странами, особенно состоящими в международном альянсе по обмену разведданными Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), нарастают взаимные обвинения в шпионаже.