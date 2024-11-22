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Крупнейший банк Великобритании прекратил принимать платежи из РФ и Белоруссии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации HSBC объявил о прекращении приема платежей из России и Белоруссии.

"Мы приняли решение прекратить обработку платежей в/из России или Белоруссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте финансовой организации.

"Любые платежи, обрабатываемые через HSBC с участием России или Белоруссии, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и могут по нашему единоличному и абсолютному усмотрению быть отклонены, а средства возвращены", - добавили в HSBC.

Клиентам банка, планирующим совершать или получать платежи в/из России или Белоруссии рекомендовано "использовать альтернативные варианты".

HSBC Белоруссия Великобритания
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