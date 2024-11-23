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Ликвидирована авария, оставившая более 70 тыс. жителей Саратова без воды

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Саратова полностью устранили крупную аварию на магистральном водопроводе в Ленинском районе города, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

"Водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, утром 22 ноября из-за аварии на водопроводе на улице Батавина без холодной воды остались 287 многоквартирных домов и 3 тыс. 356 домов частного сектора, а также 21 объект социальной сферы трех районов Саратова.

Прокуратура города внесла представление генеральному директору МУПП "Саратовводоканал" и потребовала устранить нарушения, связанные "с некачественным проведением аварийно-вскрышных и ремонтных работ сотрудниками муниципального предприятия".

В ходе проверки было установлено, что несколькими днями ранее "Саратовводоканал" по указанному адресу уже отключал холодное водоснабжение в связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе. Без коммунальной услуги оставались те же дома и объекты.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению сроков проведения работ и рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Прокуратура Саратов Саратовводоканал
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