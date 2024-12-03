В Пензе сотни жилых домов остались без воды из-за аварии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В нескольких микрорайонах Пензы жилые дома остались без холодной и горячей воды во вторник вечером из-за аварии, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Причиной стал гидроудар на площадке очистных сооружений "Подгорная", спровоцированный скачком напряжения на сетях электроснабжения", - написал он в Telegram.

Без холодной воды остались 1191 частное домовладение, 141 многоквартирный дом, а также четыре медицинских учреждения. Отключение горячей воды затронуло 102 многоквартирных дома, четыре школы и девять детских садов.

Еще в 14 домах отключилось отопление.

"Отопление возобновят, когда последствия аварии будут устранены", - сказал Мельниченко.

В Пензе был объявлен режим повышенной готовности, последствия аварии устраняются. По данным губернатора, в настоящее время "насосы включены, идет заполнение системы водой".

"На это потребуется несколько часов, после чего вода вернется в дома, квартиры и социально значимые объекты. Контролируем все этапы процесса. Определять ответственных за произошедшее будем утром на заседании КЧС", - написал он.