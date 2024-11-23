До 15 человек выросло число жертв удара Израиля по центру Бейрута
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших при ударе израильской армии по центральным районам столицы Ливана в субботу увеличилось до 15 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на ливанские власти.
Ранее поступали данные о четырех жертвах.
По последним данным, еще 63 человек получили ранения.
Армия обороны Израиля нанесла удар около 4 часов утра по местному времени. Согласно Associated Press, эпицентр атаки пришелся на жилую зону.
Телеканал "Аль-Маядин" сообщил ранее, что полностью разрушен жилой дом.