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До 15 человек выросло число жертв удара Израиля по центру Бейрута

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших при ударе израильской армии по центральным районам столицы Ливана в субботу увеличилось до 15 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на ливанские власти.

Ранее поступали данные о четырех жертвах.

По последним данным, еще 63 человек получили ранения.

Армия обороны Израиля нанесла удар около 4 часов утра по местному времени. Согласно Associated Press, эпицентр атаки пришелся на жилую зону.

Телеканал "Аль-Маядин" сообщил ранее, что полностью разрушен жилой дом.

Израиль Ливан Бейрут
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