Новым главой Службы госбезопасности Узбекистана назначен Курбанов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Службу госбезопасности Узбекистана (СГБ) возглавил Баходир Курбанов, экс-глава Абдусалом Азизов переведен в Совет безопасности при президенте республики, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, на церемонии назначения нового руководителя отмечен вклад Азизова в развитие системы государственной безопасности страны.

"Баходир Курбанов особо отметил работу генерал-лейтенанта Азизова по обновлению системы безопасности и подготовке новых кадров", - отмечается в сообщении.

Курбанов с 11 февраля 2019 года занимал пост министра обороны Узбекистана. Он был переназначен на эту должность в четверг после одобрения депутатов нового созыва и указа президента.