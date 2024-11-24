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Три человека погибли в Уэльсе в результате наводнений, вызванных штормом "Берт"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Шторм "Берт", сопровождаемый дождями, мокрым снегом и сильным ветром, привел к наводнениям в ряде районов Уэльса, три человека погибли, тысячи домохозяйств обесточены, наблюдаются проблемы с транспортным сообщением, передает в воскресенье Sky News.

По данным телеканала, местные власти называют складывающуюся ситуацию беспрецедентной. Накануне было издано более 200 предупреждений о возможности возникновения наводнений и не только в Уэльсе, но также в Англии и Шотландии.

Метеорологи сообщают, что разрушительное воздействие шторма "Берт" будет ощущаться на территории практически всей Великобритании в течение всего воскресенья. Особенно сложная ситуация прогнозируется на юге Уэльса и в некоторых районах на юго-западе Англии.

Уэльс Великобритания Берт
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