Во Франции штормовые ветры вызвали перебои в работе транспорта

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нагоняемые штормом "Берт" ветры привели к ограничению железнодорожного движения во Франции, сообщает в понедельник Le Figaro.

"Железнодорожная компания SNCF предупреждает об отмене электричек и об ограничении движения высокоскоростных поездов. Кроме того, на некоторых линиях введен скоростной лимит", - приводит газета сообщение компании.

Эти меры коснутся по большей части региона Овернь-Рона-Альпы.

В связи с сильными ветрами в девяти департаментах в центральной и восточной частях страны действует предупреждение об "оранжевом", повышенном уровне погодной опасности. По данным метеорологов, скорость ветра там может достигать 33 м/с.

Ранее шторм "Берт", сопровождаемый дождями, мокрым снегом и сильным ветром, обрушился на Ирландию и Великобританию, пять человек погибли.