Совет коллективной безопасности ОДКБ утвердит программу обустройства афганской границы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Целевую программу по обустройству афганской границы планируется принять на очередном Совете коллективной безопасности ОДКБ, сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

"В этом году на Совете коллективной безопасности будет принят очень важный документ - это целевая межгосударственная программа по обустройству таджикско-афганской границы, потому что афганская тематика - одно из актуальных направлений деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. (...) террористических организаций на территории Афганистана еще достаточно, безусловно, проблема очень серьезная", - сказал Тасмагамбетов в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Вот подписание этой программы позволит, безусловно, странам Организации Договора о коллективной безопасности совместно обустроить этот участок границы и тем самым обеспечить безопасность, прежде всего, стран Центральной Азии", - подчеркнул генсек ОДКБ.