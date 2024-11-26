Шольц намерен продолжать контакты с Москвой по Украине

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении продолжать контакты с российским руководством в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Я думаю, что граждане ФРГ должны относится к этому серьезно. По их мнению, этим делом заниматься нужно, и я продолжу его делать", - заявил он телеканалу ZDF в ответ на вопрос, не относился ли его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным к предвыборной кампании.

Он подчеркнул, что состоявшийся с Путиным телефонный разговор был "ответственным и необходимым" шагом. По его словам, как и в предыдущий раз в 2022 году, беседа "не была радушной", однако важно продолжать диалог, и Берлин тем самым получит возможность повторить свои аргументы по поводу украинского кризиса.

Ранее Шольц также заявлял, что считает правильным шагом состоявшийся 15 ноября телефонный разговор с Путиным.

17 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Шольца был откровенным и детальным. У Пескова поинтересовались, может ли решение Шольца позвонить Путину быть связано с внутриполитической ситуацией в Германии. В ответ пресс-секретарь президента выразил мнение, что "все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога". "Это может только приветствоваться, тем более, что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору", - добавил представитель Кремля.