Google вносит очередные изменения в работу поискового сервиса в Европе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американская Google (принадлежит Alphabet Inc.) вносит новые изменения в работу поискового сервиса в Европе в соответствии с местными регулятивными требованиями, а также с учетом последствий для участников рынка.

Действующий в ЕС закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) требует от Google серьезного изменения услуг, которые компания может предоставлять в регионе, говорится в сообщении компании.

"За последний год мы внесли множество корректировок, в том числе существенно изменили одни функции и полностью убрали другие", - заявил директор юридического отдела Google Оливье Бетелл.

К ним относится более 20 изменений для сервиса Google Search, в том числе создание специальных форматов для повышения популярности бесплатных сайтов сравнения в таких категориях, как авиабилеты, отели и покупки.

Компания также удалила ряд полезных функций со страниц с результатами поисковых запросов, в том числе показ информации о рейсах, и сократила функциональность некоторых интерактивных карт. Эти изменения негативно повлияли на опыт европейских пользователей Google, отметил Бетелл.

"Хотя многие из этих изменений пошли на пользу крупным туристическим онлайн-агрегаторам и сайтам сравнения, другой тип компаний, к сожалению, теряет из-за них трафик. Авиакомпаниям, отельным операторам и небольшим ритейлерам теперь сложнее охватить клиентов. Они сообщают, что количество прямых кликов для бесплатного бронирования стало на 30% меньше с момента внедрения изменений", - говорит Бетелл.

В связи с этим Google внесла новые изменения, чтобы попытаться удовлетворить запросы всех сторон. Так, компания запустила блоки одинакового формата, позволяющие пользователям выбирать между результатами поиска, которые направят их на сайты сравнения или непосредственно на сайт поставщика услуг или товаров.

Google также внедрила новые форматы, позволяющие сервисам сравнения и поставщикам услуг показывать больше информации о содержании сайтов в результатах поиска.