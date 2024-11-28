Путин примет участие в саммите ОДКБ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в саммите ОДКБ в Астане по итогам которого будет подписана итоговая декларация и еще ряд документов.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры ОДКБ сначала соберутся в узком составе и обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности организации.

После запланированных выступлений главы делегаций проведут неформальную дискуссию.

Затем последует пленарное заседание саммита, на котором будут рассматриваться приоритетные направления деятельности в период председательства в организации в 2025 году Киргизии и документы, представленные на рассмотрение на саммите.

Что касается документов, то основным из них будет итоговая декларация государств, в которой будут зафиксированы единые подходы к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

По словам Ушакова, "будут приняты также документы, которые нацелены на совершенствование механизмов кризисного реагирования, усиление защищенности таджикско-афганской границы, укрепление союзнических отношений, оснащение коллективных сил быстрого реагирования центральноазиатского региона".

Он сообщил, что помимо Путина на саммите примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, но не будет представлен премьер Армении Никол Пашинян.

При этом Ушаков подчеркнул, что представители Еревана "заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов".

"Мы не ставим под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы организации. Де-юре Ереван остается полноправным членом ОДКБ, и Армения таким образом сохраняет за собой все соответствующие права и обязанности. Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты, и мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят свое сотрудничество в рамках этой организации", - добавил Ушаков.

По итогам саммита ОДКБ и своего госвизита в Казахстан у Путина запланирован подход к представителям российских СМИ.