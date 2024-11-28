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Госдеп США смягчил рекомендации для выезжающих в Китай американцев

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США обновил свои рекомендации для выезжающих в Китай сограждан, заменив уровень 3, призывающий отказаться от поездки, на уровень 2, который рекомендует соблюдать повышенную осторожность на территории КНР.

В обновленных рекомендациях также "пропало примечание, указывающее на риск неправомерного задержания граждан США", сообщает издание The Hill.

По данным издания, рекомендации для поездок в Китай изменились после того, как три гражданина США - Марк Свидан, Кай Ли и Джон Люн - были освобождены в обмен на неизвестных граждан КНР, задержанных в США.

Свиадан был арестован в Китае осенью 2012 года. Ему были предъявлены обвинения в изготовлении и продаже наркотиков. В 2020 году суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. В Китае смертная казнь может заменяться пожизненным заключением в случае, если осужденный продемонстрировал хорошее поведение и раскаялся в преступлении.

Арестованный в Шанхае в 2016 году Ли был приговорен к десяти годам тюремного заключения, а Джон Люн в 2023 году - к пожизненному заключению. Обоим было предъявлено обвинение в шпионаже.

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