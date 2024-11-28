Лагард призвала лидеров ЕС не допустить торговой войны с США

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Европейского Центробанка Кристин Лагард призвала европейских политических лидеров сотрудничать с избранным президентом США Дональдом Трампом в вопросе о торговых пошлинах и закупать больше американских товаров. Она сказала об этом Financial Times.

Ожесточенная торговая война, считает Лагард, может свести на нет глобальный экономический рост и даже привести к сокращению мирового ВВП.

Глава ЕЦБ заявила, что Евросоюзу следует не отвечать, а вести переговоры с Трампом, который в ходе предвыборной кампании пообещал ввести пошлины в 10-20% на весь импорт, за исключением китайских товаров, для которых он готовит 60-процентные пошлины.

По ее словам, Европе следует придерживаться в отношениях с Трампом "стратегии чековой книжки", предлагая закупать у США определенные товары, например, природный газ и оборонное оборудование. "Это более хороший сценарий, чем стратегия возмездия, которая может привести к противостоянию "око за око", в котором не будет победителя", - считает Лагард.

Ранее в 2024 году она высказала мнение о возможном втором сроке Трампа на посту президента США, заявив, что это очевидная угроза для Европы. Теперь она назвала эти свои слова пророческими.