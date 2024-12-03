В ЕЦБ считают, что обещанные Трампом пошлины замедлят рост и инфляцию в еврозоне

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительные пошлины на импорт товаров, которые обещает ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут снизить темпы экономического роста и замедлить увеличение потребительских цен в странах еврозоны, считает член совета управляющих Европейского центрального банка Пьеро Чиполлоне.

В результате введения пошлин страны еврозоны столкнутся с сокращением внешнего спроса и усилением конкуренции на внутреннем рынке, что окажет давление на европейские компании и может ослабить подъем экономики, сказал он Corriere della Sera.

При этом увеличение добычи нефти в Штатах может привести к снижению цен на топливо, а пошлины на китайские товары спровоцируют их приток в Европу, что станет понижающим фактором для цен в регионе, добавил член руководства ЕЦБ.

"Учитывая всю совокупность факторов, мне кажется, что мы увидим замедление роста, но также и замедление инфляции", - прогнозирует Чиполлоне.

Не все представители руководства ЕЦБ с ним согласны. Так, Изабель Шнабель полагает, что внешнеторговые пошлины будут способствовать ускорению инфляции в мире в целом и в Европе в частности.

ЕЦБ проведет последнее в этом году заседание на следующей неделе. Аналитики и участники рынка в целом полагают, что регулятор снизит ключевые процентные ставки еще на 25 базисных пунктов.