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Сенат Австралии первым в мире одобрил запрет детям использовать соцсети

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сенат Австралии в четверг одобрил законопроект, который предполагает запрет на использование соцсетей людьми младше 16 лет, сообщает Associated Press. Отмечается, что это первый подобный закон в мире.

Верхняя палата парламента утвердила документ 34 голосами "за". 19 парламентариев проголосовали "против" запрета.

Накануне Палата представителей подавляющим большинством также поддержала введение ограничений на соцсети для детей и подростков.

Нижняя палата должна будет еще одобрить поправки к этому законопроекту, принятые ранее в Сенате. Однако, как отмечают СМИ, это всего лишь формальность, так как правительство уже дало согласие на претворение в жизнь согласованных ограничений.

Как ожидается, закон вступит в силу в ноябре 2025 года.

Ранее министр по вопросам связи Австралии Мишель Роуланд вынесла на рассмотрение парламента поправку к закону о безопасности в интернете, предусматривающую запрет на использование соцсетей молодыми людьми младше 16 лет. Согласно предложению правительства, если будет обнаружено, что соцсеть не предприняла "разумные шаги, чтобы не допустить того, что лица, в отношении которых действуют возрастные ограничения, имеют аккаунты", ей придется заплатить штраф размером до 50 млн австралийских долларов ($33 млн).

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